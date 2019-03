Berset an Uno-Konferenz für Taten statt Worte bei Gleichstellung

Einsatz in Manhattan: Bundesrat Alain Berset mit Sylvie Durrer, Direktorin des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), vor der Schweizer Uno-Mission an der Third Avenue in New York. (Bild: Roman Elsener) © Roman Elsener

In Gleichstellungsfragen müsse der Graben zwischen Worten und Taten geschlossen werden, sagte Alain Berset am Montag in New York an der Uno-Konferenz über die Stellung der Frau.Realität sei, dass in der ganzen Welt Frauen und Mädchen noch immer Opfer von Diskriminierung und Unterdrückung seien.