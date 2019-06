Berufungsverfahren gegen australischen Kardinal Pell begonnen

Der wegen Kindesmissbrauchs verurteilte Kurienkardinal George Pell (Mitte) ist am Mittwoch in Australien vor Gericht erschienen, weil er Berufung gegen seinen Gerichtsentscheid eingelegt hat. © KEYSTONE/EPA AAP/JULIAN SMITH

In Australien hat das Berufungsverfahren im Fall des wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Kurienkardinals und früheren Vatikan-Finanzchefs George Pell begonnen.Der 77-Jährige erschien am Mittwoch vor dem Obersten Gericht des Bundesstaates Victoria in Melbourne.