Einen Kandelaber gefällt hat eine betrunkene Autofahrerin in Hochdorf LU. © Luzerner Polizei

Alkohol im Blut und keine Kontrolle über ihr Auto hatte in der Nacht auf Mittwoch eine 28-jährige Lenkerin in Hochdorf LU. Sie kam von der Strasse ab und prallte in einen Kandelaber. Die Frau blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 40’000 Franken.