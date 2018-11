Betrunkene Lenkerin crasht 80-Jährigen

Der 80-jähriger Lenker fuhr am Sonntagmittag von Matzingen in Richtung Frauenfeld. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau beabsichtigte er in der Murkart, nach rechts in die Försterhausstrasse abzubiegen und bremste ab.

Eine 49-jährige Autofahrerin, die in Richtung Matzingen unterwegs war, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem langsam fahrenden Auto.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Der Mann hingegen blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch fest. Atemlufttests ergaben einen Wert von 1,13 mg/l, was einem Promillewert von 2,26 entspricht.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frauenfeld wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

(red.)