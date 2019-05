Der 22-Jährige war mit seinem Velo in Richtung Widnau-Zentrum unterwegs. Dabei fuhr er gemäss Hinweisen in einer Schlangenlinie. Als er unvermittelt einen starken Schwenker in Richtung Strassenmitte machte, konnte ein von hinten nahender E-Bikefahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zur Kollision kam. Dabei stürzten beide zu Boden und verletzten sich im Gesicht. Der 36-Jährige wurde durch die Rettung für die medizinische Versorgung ins Spital gebracht.

(Kapo SG/red.)