Betrunkener (31) auf Diebestour

Ein 31-Jähriger veranstaltete in Sigmaringen betrunken eine Diebestour. Am Mittwoch entwendete er in einer Apotheke ein Präparat, in einem Discounter eine Packung Bratwürste und in einem Einkaufsladen füllte er sich den Hosenbund mit Ware.