Betrunkener kracht in ein Boot

Der Mann war zusammen mit einer 30-jährigen Begleiterin am Sonntagabend von Wangen Richtung Mammern unterwegs. Vermutlich weil der Mann betrunken war, kam er mit seinem Boot zu weit rechts und kollidierte um ca. 21.30 Uhr mit einem Motorboot, das an einer Boje in der Höhe des Strandbades Wangen befestigt war.

Durch den Aufprall verletzten sich der 36-jährige Fahrer und die 30-jährige Mitfahrerin leicht. Sie mussten zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die beiden Motorboote wurden abgeschleppt. Gegen den 36-jährigen alkoholisierten Mann wird ermittelt.

(red.)