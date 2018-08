Betrunkener löst Helikopter-Suche aus

Der 71-jährige Mann hatte offenbar Streit mit seiner Freundin in Radolfzell. Die Frau war dabei gestürzt und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der Mann ruderte daraufhin mit einem Schlauchboot zum Motorboot, das im Hafen ankerte, die Frau liess er am Ufer.

Ein Gastwirt alarmierte die Rettungskräfte, welche die Frau versorgten. Mit einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei daraufhin nach dem Mann, der letztlich schlafend auf seinem Motorboot gefunden werden konnte. Sie nahmen den 71-Jährigen mit auf die Polizeiwache, er muss sich wegen Führens eines Bootes unter Alkoholeinfluss verantworten.

