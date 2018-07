Betschart/Hüberli in den Halbfinals

In den Niederlanden top in Form: Das Schweizer Duo Nina Betschart (vorne) und Tanja Hüberli steht an der EM im Halbfinal © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Nina Betschart/Tanja Hüberli stehen an den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden in den Halbfinals.Das als Nummer 5 gesetzte Schweizer Duo bezwang Victoria Bieneck/Isabel Schneider (GER/4) in drei Sätzen und zog in die Halbfinals ein.