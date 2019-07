Betschart/Hüberli in Gstaad im Halbfinal

Nina Betschart (hinten) und Tanja Hüberli sind derzeit fast nicht zu stoppen © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Beachvolleyballerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli stehen am Major-Turnier in Gstaad in den Halbfinals und damit am zweiten Topevent in Folge in den Top 4.Betschart/Hüberli gewannen gegen die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova im Viertelfinal in drei Sätzen 14:21, 21:18, 15:9.