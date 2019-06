Bettwanzen stechen WK-Soldaten im Waadtland

Suchen derzeit die Kaserne La Lécherette VD heim und haben rund 30 Armeeangehörige gestochen: Bettwanzen. (Symbolbild) © KEYSTONE/FR10910 AP/TERRY GILLIAM

Bei zwei Kompanien, die den Wiederholungskurs in der Kaserne La Lécherette VD absolvieren, sind Bettwanzen in den Schlafräumen und in Textilien gefunden worden. Rund 30 Armeeangehörige haben typische Wanzenstiche.