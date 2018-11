«Bevölkerung braucht eine Identifikationsfigur»

Karin Keller-Sutter im Interview mit Stefan Schmid. © FM1Today/Tobias Bruggmann

In zwei Wochen ist Bundesratswahl und die Chancen stehen gut, dass am Ende die Wilerin Karin Keller-Sutter triumphieren wird. Im Interview bei TVO spricht die Kronfavoritin darüber, was sich für die Ostschweiz ändert, ob der jetzige Bundesrat führungsschwach ist und was mit ihrem Hund Picasso passiert, wenn sie gewählt wird.