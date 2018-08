Bankräuber überfällt ZKB

Bevor der Bankräuber in die Pedalen trat und mit einem Velo flüchtete: Eine Überwachungskamera hat den Mann beim Verlassen der Filiale in Wollishofen festgehalten. © Stapo Zürich

Ein Bankräuber hat am Dienstagnachmittag in Zürich-Wollishofen eine ZKB-Filiale überfallen: Der Mann flüchtete mit seiner Beute in Richtung Kilchberg – auf einem weissen City-Bike.