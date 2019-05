Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk

Kurz nach 16.30 Uhr kam es am Mittwoch in Hörbranz zu einem bewaffneten Raubüberfall. «Wir wissen im Moment nicht, ob und was die beiden Täter raubten», sagt die Landespolizei Vorarlberg gegenüber FM1Today. Bei den Tätern dürfte es sich um zwei Männer handeln. Mindestens einer der beiden hatte eine Pistole dabei. Nach der Tat sind die beiden Unbekannten mit einem weissen Motocross-Töff geflohen. Die Polizei fandet zurzeit in Österreich und Deutschland nach ihnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Der Überfall konnte durch eine Videoüberwachung aufgenommen werden.

(red.)