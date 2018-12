Bewaffneter Räuber ist flüchtig

Ein Unbekannter hat am Montagabend mit einer Pistole die Raiffeisenbank in Oberuzwil überfallen. Er flüchtete mit mehreren tausend Franken in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte man den Räuber noch nicht finden. Er ist etwa 180 cm gross, hat eine eher feste Statur, dunkle Haare, einen Schnauz und trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Kapuzenpullover.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Leserreporter berichten, wie die Polizisten die Busse rund um Uzwil durchsucht hatten. «Es ist ein komisches Gefühl», schreibt ein Leserreporter. Bislang wurde der Täter noch nicht gefunden.

Wer Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, Tel. 058 229 49 49, zu melden.

(red./Kapo SG)