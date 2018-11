Bewaffneter überfällt Bank in Sirnach

Der Bewaffnete betrat kurz vor 14.15 Uhr die TKB-Filiale an der Frauenfelderstrasse in Sirnach. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend floh er mit einer Beute in noch unbekannter Höhe. «Wie viel Geld er erbeutet hat, wissen wir noch nicht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist zum Glück niemand der Angestellten verletzt worden», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage von FM1Today.

Die Fahndung nach dem Mann verlief bislang ohne Erfolg – Ermittler konnten am Tatort lediglich die Spuren sichern. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung mit einem Überwachungsbild um Mithilfe. Wer den Mann beobachtet hat, wird gebeten, sich bei einem Polizeiposten zu melden.

So wird der Täter beschrieben: Etwa 180 Zentimeter gross

Feste Statur

Kleidung: Graue Kapuzenjacke, dunkle Hosen, vermummt mit schwarzem Tuch

(Kapo TG/red.)