Walliser unter den Opfern von Heli-Unfall

Das Gebäude der ehemaligen Stiftung Arnaud in Lens ist eines der bekanntesten Gebäude, das der tödlich verunglückte Architekt realisiert hat. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Bei einem Helikopterunfall in der Dominikanischen Republik sind drei Bewohner der Walliser Gemeinde Lens VS ums Leben gekommen. Unter den Opfern befand sich auch ein in der Region bekannter Architekt.