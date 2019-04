Biber baute Damm am falschen Ort

Viel Fleiss ohne Preis – der Damm eines Bibers am Chrebsbach bei Kreuzlingen muss entfernt werden, zu diesem Entschluss kommt das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau. Der Biber hat das Ufergehölz erst vor einigen Tagen gefällt und damit einen Damm gebaut. Dabei bewies er kein gutes Händchen für den Ort des Damms, er baute ihn direkt am Grobholzrechen, unmittelbar vor Eintritt in die Bacheindolung, wie der Gemeinderat Kreuzlingen schreibt.

Der Damm des Bibers gefährdet die Hochwassersicherheit erheblich, da die Funktion des Grobholzrechens durch das Holz starkt beeinträchtigt wird. Die Eindolung könnte dadurch verstopfen und das Siedlungsgebiet überschwemmen. Die Kreuzlinger Bauverwaltung bekam deshalb die Bewilligung, den Damm zu entfernen. Durch einen Viehhütedraht darf der Biber an einem Wiederaufbau des Dammes gehindert werden.

Dass sie den Biber vertreiben müssen, bedauert die Bauverwaltung. Zusammen mit der Jagd- und Fischereiverwaltung und der Aktion «Hallo Biber» wird sie jedoch prüfen, ob sich das Tier in einem alternativen Lebensraum ansiedeln kann.

Und weil Biber süss sind, hier ein paar herzige Biber-GIF’s:

(via Giphy)

(red.)