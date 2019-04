Biden reagiert auf Belästigungsvorwürfe

Der US-Politiker und ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden hat sich am Mittwoch in einem Video zu Belästigungsvorwürfen geäussert. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat nach Belästigungsvorwürfen zugesagt, sich in Zukunft aufmerksamer zu verhalten. «Gesellschaftliche Normen verändern sich. Das verstehe ich», sagte der 76-Jährige in einem Video. Dieses veröffentlichte der Politiker am Mittwoch bei Twitter.