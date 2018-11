Biel geht gegen Davos unter – Fribourg mit «Stängeli»

Der Leader am Boden: Der Rettungsversuch von Marco Maurer ist erfolglos © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Leader Biel kassiert in der National League die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden. Nach Schlusslicht Rapperswil-Jona am Freitag war am Samstag beim 2:7 der Vorletzte Davos zu stark.