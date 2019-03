Biel sichert sich dank Heimsieg den Playoff-Platz

Biel-Coach Antti Törmänen gibt gegen Lausanne die richtigen Anweisungen © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Biel steht nach einem 4:2-Heimsieg über Lausanne als Playoff-Teilnehmer fest. Auf Kosten der unterlegenen Waadtländer stossen die Seeländer mit ihrem vierten Erfolg in Serie auf den 3. Rang vor.Damien Brunner beseitigte mit dem 4:2 in Überzahl (49.) die letzten Zweifel am Erfolg der Gastgeber.