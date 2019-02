Biel weiterhin mit Auswärtsschwäche

Biels Goalie Jonas Hiller muss sich gegen den Lausanner Stürmer Cory Emmerton wehren © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Lausanne dreht im Heimspiel gegen Biel ein 0:2 in ein 5:2 und feiert den dritten Sieg in Serie. Für die Seeländer ist es die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien auf fremdem Eis.Zunächst sah alles nach einem Sieg der Bieler aus.