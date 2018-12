Biel wendet die Partie gegen Genève-Servette

Dominik Diem avancierte mit vier Assists zum Matchwinner des EHC Biel beim Sieg gegen Genève-Servette © KEYSTONE/PPR/PETER SCHNEIDER

Am Ende liegen sich die Bieler doch noch in den Armen. Nach einem 1:3-Rückstand bis zur 43. Minute gewinnt Biel gegen Servette mit 5:3.Die grossen Figuren des Abends spielten diesmal in der dritten Bieler Sturmlinie.