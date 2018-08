Bienen geht es wieder besser

Die Varroamilbe machte den Bienen das Leben schwer. Auch der Winter ist für die geflügelten Tierchen eine Belastungsprobe. Die starken Temperaturschwankungen setzen ihnen zu. Doch der Winter hat auch Vorteile für die Bienen. Dank dem langen Frost vom letzten Winter, konnte vor allem die Gefahr durch die Varroamilbe eingedämmt werden.

Der Parasit wurde in den 80er Jahren von Asien eingeschleppt worden. Sie legen ihre Eier, in die der Bienen und schwächen so den ganzen Stamm. Dadurch wird das Bienenvolk anfälliger für Bakterien und Viren. Wegen den frostigen Temperaturen sind die Imker dieses Jahr mit einem blauen Auge davon gekommen.

(Devon Havenith)