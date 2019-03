Bier, Schach und das erste Sommerfeeling

Bierfestival Wattwil 🍻

Für Erfrischung sorgt dieses Wochenende das Barpub Festival in Wattwil. Laut den Veranstaltern das Barfestival mit der grössten Bierauswahl der Schweiz. Auch die Musik ist sehr unterschiedlich: Am Freitag ist Schlagernacht und am Samstag gibt es Electro-Sound.

Higa: Schach und Party ♟️

Das letzte Wochenende der «Higa» in Chur steht ganz im Zeichen des Schachspiels: Der «Kids Day Schach» – das Schnuppertraining für Kinder – ist dabei nur ein Programmpunkt. Am Samstagabend findet dann die legendäre Higa-Party statt.

Schmelzparty Flumserberg

Wer die Sonnenstrahlen in der Höhe geniessen will, nur zu. Dieses Wochenende haben nochmals alle grösseren Skigebiete geöffnet. Während man beispielsweise in Savognin das Saisonende feiert, steigt am Flumserberg die Schmelzparty. Mit dabei ist James Gruntz, der auf der Prodalp seine Songs zum Besten geben wird.

Digital und Analog im «Digalog»💻

Vom Freitag bis Sonntag dreht sich in der Lokremise Wil alles um das Thema digitale und analoge Welten. Digitale Befürworter und analoge Gegnerinnen und Gegner, Kunstschaffende und das Publikum treffen aufeinander und diskutieren zu welchem Preis uns die unzähligen Apps unser Leben vereinfachen sollen.

«Drone Champions League» in Laax🗻

Die Crème de la Crème der Drohnenszene trifft sich vom 28. bis 30. März in Laax. Die weltweit führende Liga für Drohnenrennen «Drone Champions League», startet dort in die Saison 2019. Die Piloten müssen ihre selbstgebauten Drohnen schnellstmöglich durch einen Parcour steuern. Am Freitag stehen die Qualifikationen an und am Samstag das Finale.



Frauen-Event in Wil💁

Am Samstag findet in der Kanti Wil der Frauen-Event «womanost» statt. Karin Keller-Sutter eröffnet den Event, der unter dem Motto «quer denken – quer machen» steht. Von Jobsuche über den Wahlkampf von Frauen bis hin zu Selbstverteidigung, wird alles thematisiert.

St.Galler Literaturfestival 📖

Vom 28. bis 31. März findet in St.Gallen das 11. St.Galler Literaturfestival «Wortlaut» statt. Es dreht sich alles um Lesungen, Literaturgespräche, Kabarett und vieles mehr aus der Welt der Literatur.

Tag der offenen Hotels👋

«Please Disturb» – unter diesem Motto öffnen am Sonntag einige Hotels in der Schweiz ihre Türen. In der Ostschweiz kann man das M-Budget Zimmer im Hotel Säntispark und auch das Businesshotel Forum in Widnau besuchen. Eine gute Gelegenheit, mehr über die Branche sowie Karrieremöglichkeiten zu erfahren.

Symphonie Orchester Gossau🎷

«Final Countdown», «Smoke On The Water» oder «We Are The Champions»: Am Samstagabend präsentiert die Stadtmusik Gossau und die Camerata Salonistica als grosses Symphonie Orchester bekannte Rock-Klassiker. Auch die Jugendmusik und ein grosser Chor sind im Programm enthalten. Alle Infos gibt es hier.

Verbandsschwingfest in Grabs💪

Kräftemessen in Grabs: Die hiesige Männerriege veranstaltet am Sonntag das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. 120 Sportler aus St.Gallen, Graubünden, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sowie Glarus und Thurgau nehmen am Schwingfest teil. Darunter sind einige bekannte Namen wie: Michael Bless und Armon Orlik.

Funken im Ried🔥

Ein heiliger Tag für die Riedler ist der Funkensonntag, dieser gehört schon seit einigen Jahrhunderten zur Riedner Tradition. Am Samstag wird an der Funkenparty gefeiert und am Sonntag wird der Funken verbrannt.

Zeitumstellung⏰

Und zum Schluss kommt kein Wochenendtipp sondern ein gut gemeinter Rat: Von Samstag auf Sonntag wird nämlich wieder auf «Sommerzeit» gestellt. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt. Neben den warmen Temperaturen gibt es also auch hier zum ersten Mal dieses Jahr ein bitzeli Sommerfeeling.