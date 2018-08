Nach Bijouterie-Überfall: Verdächtige verhaftet

Mit einem Geländewagen fuhren drei Personen am Donnerstagmorgen in eine Bijouterie in Samnaun. So brachen sie die Türen auf und klauten Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hundertausend Franken. Die Bijouterie wurde gemäss Anita Senn, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden, praktisch leergeräumt. Geflohen sind die Täter in einem grauen Mercedes-Benz.

Verdächtige in Italien verhaftet

Nun wurden drei Verdächtige verhaftet. Die Polizia di Stato hielt am Freitagmorgen das Fluchtfahrzeug auf einer Autobahn bei Verona an. Die drei Insassen, sie sind zwischen 18 und 24 Jahren alt und französische Staatsangehörige, wurden festgenommen. «Wir sind international mit der Polizei in Kontakt gestanden», sagt Anita Senti. «Die Bündner Strafverfolgungsbehörde hat in Italien einen Haftantrag gestellt. Wird der bewilligt, können die Verdächtigen in die Schweiz ausgeliefert werden.»

Vom Delikgut fehlt jede Spur

Das Deliktgut wurde allerdings nicht gefunden, von ihm fehlt im Moment jede Spur.

Die Bijouterie wurde dieses Jahr bereits zum dritten Mal ausgeraubt. Im April und Mai 2018 waren sie schon Opfer von Dieben. Im April wurde die Bijouterie von fünf bewaffneten Männern überfallen worden. Vier Einbrecher konnten nach Hinweisen aus der Bevölkerung verhaftet und ein Grossteil der Beute sichergestellt werden. Im Mai versuchten wiederum drei Täter, das Geschäft zu überfallen. Die Täter machten sich am Eingang zu schaffen, als allerdings eine Sirene ausgelöst wurde, ergriffen sie die Flucht.

