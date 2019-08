Billiger Spritt gleich hinter der Grenze

Bis zu 20 Franken kann der Preisunterschied einer Tankfüllung im Vorarlberg von einer im Rheintal ausmachen. Grund genug für Preisbewusste, kurz über die Grenze nach Lustenau zu fahren. Bei einem Besuch zur Mittagszeit trifft man zahlreiche Schweizer Autofahrer an. Zur gleichen Zeit ist bei Tankstellen auf der Schweizer Seite tote Hose.

Der Preisunterschied dürfte in Zukunft noch zunehmen, denn Experten erwarten, dass der Euro weiter an Wert verlieren wird. Durch den Tanktourismus entgeht der Schweiz einiges an Steuergeld, das zum Bau und zur Instandhaltung von Strassen benötigt würde.

(red.)