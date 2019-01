Billigflieger muss wegen Boxkampfs an Bord umdrehen

Zwei Sitznachbarn haben sich während eines Fluges von Sydney nach Singapur eine wüste Prügelei geliefert. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/PAUL MILLER

Wegen eines Boxkampfs an Bord hat ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Australien nach Singapur umkehren müssen. Die Maschine der Billig-Fluglinie Scoot landete am Montagabend in Sydney, nachdem zwei männliche Fluggäste aneinander geraten waren.