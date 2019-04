Bioprodukte werden immer beliebter

Ein Hofladen bietet frisches Biogemüse und Biofrüchte an - rund 7100 Betriebe arbeiten aktuell nach den Richtlinien von Bio Suisse. (Archiv) © Keystone/PETER SCHNEIDER

Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in der Schweiz ist 2018 auf über drei Milliarden Franken gestiegen. Alle Produktgruppen legten zu und hoben den Bio-Marktanteil auf knapp 10 Prozent, wie es an der Jahres-Medienkonferenz von Bio Suisse am Mittwoch in Bern hiess.