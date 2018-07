Riesenrauchwolke nach Felssturz

Kein Rauch, sondern Staub nach einem Felssturz: Auf rund 3000 Metern am Linard Pitschen lösten sich riesige Felsblöcke. © Amt für Wald und Naturgefahren GR/Feuerwehr Zernez

Am Linard Pitschen im Engadin haben sich am Freitagabend zwischen 20’000 und 30’000 Kubikmeter Fels gelöst. Elf Personen, die in einer Berghütte waren, sind mit dem Helikopter ausgeflogen worden. Der Felssturz führte zu einer riesigen Staubwolke.