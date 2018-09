Bischoff Textil will nach Fernost ziehen. © KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Bischoff Textil AG mit Sitz in St.Gallen prüft die Verlagerung ihrer Produktion in den fernen Osten. Betroffen wären 50 Angestellte in St.Gallen und Diepoldsau. Es läuft ein Konsultationsverfahren.