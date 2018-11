Bitcoin-Absturz setzt sich fort

Der Wertzerfall des Bitcoin nimmt dramatische Züge an. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Sinkflug vieler Digitalwährungen wie Bitcoin hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. An der grossen Handelsbörse Bitstamp fiel der Kurs für einen Bitcoin am Morgen bis auf 4’300 US-Dollar. Das war der tiefste Stand seit Oktober 2017.