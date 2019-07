Björn Landberg – Herztöne

Kevin Björn Wolfgang wollte schon als kleiner Mann Sänger und Schauspieler werden. Zuhause wurde viel gemeinsam musiziert. Sein 2016 verstorbenere Vater sang selber in einer Band und spielte Bass. Nach Abitur und Wehrdienst hatte Björn Landberg (als Kevin) die Möglichkeit an dem deutschen Vorentscheid für den ESC teilzunehmen (Platz 4) Michelle gewann damals. Dies war auch der Punkt an dem der Künstler merkte ich gehöre auf die Bühne und ich möchte deutsch singen. Es folgten Schauspiel- und Gesangsausbildungen in Berlin und New York. Ab 2005 spielte er die Rolle «Gaston» im Musical «Die Schöne und das Biest», nach einigen TV Rollen verkörperte er das Familienoberhaupt «Kerchak» im Musical «Tarzan».

Inzwischen hat Björn Landberg 3 Schlageralben aufgenommen und ein neues soll im kommen Jahr erscheinen. Wir sind gespannt.