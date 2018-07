Björn Landberg – Jetzt sofort und für immer

Am besten «Jetzt sofort und für immer». Björn Landberg trägt Leichtigkeit, Freude und Verlangen nach Nähe und Wärme mit seiner neuen Single «Jetzt sofort und für immer» in die Welt. Mit feurigem Latino-Rhythmus, der das Werk des Gentleman des modernen Schlagers in mitreissender Frische neu akzentuiert.

Äusserst tanzbar und gleichzeitig von der lebendigen Kraft der ganz grossen Emotionen getragen, tritt «Jetzt sofort und für immer» die Reise in die gemeinsame Zukunft an. Die Vergangenheit, die zwei Menschen trennte, darf ruhen. Denn «wahre Liebe geht niemals zu Ende, sie ist gegen Abschied immun». Es gibt den Weg ins gemeinsame Morgen. Wenn Björn Landberg in der zweiten Strophe seines neuen Lieds singt, dass er versuchen will, sein Bestes zu geben, weiß man längst, dass er es bereits in «Jetzt sofort und für immer» gelegt hat. Der Berliner mit der männlich-eindringlichen Stimme fordert nicht. Er versöhnt. Mit dem gelebten Wissen, dass die Liebe keine halben Sachen duldet. Sie ist zum Greifen nahe, wenn man sie als Chance empfindet. «Jetzt sofort und für immer».

Björn Landberg betrat 2015 mit einem nach ihm benannten Einstandswerk die Szene. Seine unnachahmliche Stimme begeisterte auf Anhieb tausende von Fans in grossen Abendunterhaltungsshows und auf Festival-Bühnen. 2017 erschien sein zweites Album «Herztöne», das Landbergs grosses stimmliches Können noch wahrhaftiger einfing. Gleichzeitig erfüllte das Album aber auch seinen Wunsch, Musik zum Feiern liefern zu wollen. Seine neue Single «Jetzt sofort und für immer» setzt diese Fährte mit neuer rhythmischer Finesse fort. (SW Management)