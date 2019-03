BKW nimmt Windkraftportfolio in Betrieb

Die BKW treibt dne Ausbau ihres Windkraftportfolios voran. (Archiv) © KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN

Der Energiekonzern BKW macht beim Ausbau des Windkraftportfolios einen weiteren Schritt vorwärts. Der 2017 begonnene Bau des Onshore-Windkraftwerks in Marker im Südosten Norwegens wurde abgeschlossen und die Anlage in den vergangenen Tagen in Betrieb genommen.