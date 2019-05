Blinder Passagier kurz vor Abflug in Malaysia entdeckt

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Bernama am Dienstag berichtete, wurde der Mann jedoch jedoch bei einer letzten Kontrolle vor dem Abheben auf dem Flughafen der Insel Penang von einem Techniker gefunden – wohl auch zu seinem eigenen Glück. Das Vorhaben hätte mit einiger Wahrscheinlichkeit mit dem Tod geendet.

Der Indonesier ist in Malaysia in einer Geflügelfabrik beschäftigt. Er gab an, nicht ausreichend Geld zu haben, um sich ein Ticket zu leisten. Der Flug von Penang in seine Heimatstadt Medan auf der indonesischen Insel Sumatra dauert nur etwa 50 Minuten.

Das Flugzeug ist dabei jedoch in grosser Höhe unterwegs, wo eisige Temperaturen herrschen. Zudem kam es in der Vergangenheit mehrfach vor, dass blinde Passagiere im Fahrwerk beim Start oder bei der Landung zerdrückt wurden.

(SDA)