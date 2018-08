Blitz schlägt bei der Nationalbank in Bern ein

Ein Blitz hat am frühen Dienstagmorgen bei der Nationalbank in Bern eingeschlagen. (Archiv) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Blitz in einen Kran auf dem Hauptgebäude der Schweizerischen Nationalbank in Bern eingeschlagen. Personen kamen keine zu Schaden. Der Blitzeinschlag könnte jedoch Auswirkungen auf die Bautechnik der Nationalbank haben.