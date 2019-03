Blumen am Tatort in Utrecht

Schüler legen in Utrecht Blumen an dem Platz nieder, an dem am Montag in einer Strassenbahn drei Menschen erschossen und fünf verletzt worden waren. © KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

In der niederländischen Stadt Utrecht sind am Dienstag Blumen an dem Platz niedergelegt worden, an dem am Montag drei Menschen erschossen und fünf verletzt worden waren. Die Strassenbahnen fuhren wieder normal.