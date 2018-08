Blumen und Tränen für Aretha Franklin

Fans und berühmte Kollegen trauern um die legendäre Soul-Sängerin Aretha Franklin. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP) © KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ

An zahlreichen Orten in den USA haben Fans und Weggefährten am Donnerstag die verstorbene Soul-Legende Aretha Franklin gewürdigt. Die New Bethel Baptist Church in Detroit, in der Franklins Vater einst Pastor war, verwandelte sich in einen Ort der Trauer.