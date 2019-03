BMW vollständig ausgebrannt

Das Ehepaar war am Sonntagnachmittag auf der Autostrasse A13 von Italien in Richtung Thusis unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, bemerkte der Lenker kurz nach dem Bärenburgtunnel weissen Rauch hinter dem Auto. Er verliess beim Anschluss Andeer die Autostrasse und hielt an. Kurz nachdem er und seine Frau den BMW verlassen hatten, stand es in Vollbrand. Die Flammen entfachten einen kleinen Flurbrand bei der angrenzenden Böschung. Das Ehepaar verletzte sich nicht.

Die Feuerwehr Andeer rückte mit rund 20 Einsatzkräften aus und löschten das Fahrzeug sowie die Böschung. Das total beschädigte Auto musste aufgeladen werden.

(Kapo GR/red.)