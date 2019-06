BMW will mehr als zwölf E-Autos anbieten

Er soll noch einige Brüder und Schwestern erhalten: Das Elektroauto i3 von BMK. (Archivbild) © KEYSTONE/AP BMW/Tom Kirkpatrick

Der deutsche Automobilhersteller BMW will bis 2023 mehr als zwölf rein elektrische Autos ohne Verbrennungsmotor anbieten. Das kündigte Konzernchef Harald Krüger am Dienstag in München an.