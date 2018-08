Bodenseegebiet: Frau bringt ihren Freund um

Die Tat ereignete sich gemäss Polizei um zwei Uhr in der Nacht auf heute. Beamte des Kriminalkommissariats ermitteln gegen eine 51-jährige Frau. Sie steht unter dringendem Tatverdacht, ihren 58-jährigen Lebensgefährten umgebracht zu haben. Die Frau befand sich während der Tat vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Mitteilung.

Nach der Tat alarmierte sie selbst per Telefon die Polizei und liess sich in ihrer Wohnung widerstandslos festnehmen. Noch in der Nacht begannen die Ermittlungen der Polizei. Das zuständige Kriminalkommissariat Ravensburg ist derzeit mit mehreren Beamten sowie der Kriminaltechnik im Einsatz. Die 51-jährige Frau sitzt im Gefängnis.

(red./pol-kn)