Das ist Böhmermanns neuster Streich

Vermutet wurden weitere Enthüllungen zum Ibiza-Gate um Österreichs Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (49). Österreichs Innenpolitik steht wegen diesem mutmasslichen Korruptionsskandal Kopf. Viele vermuteten, dass Böhmermann am Mittwochabend mehr Fakten dazu liefert, doch die Website Dotheyknowitseurope.eu ist nicht der URL zu mehr Skandalen, sondern es geht im Video um die Europa-Wahlen, die am Donnerstag starten.

Rund 15 Satiriker aus ganz Europa schlossen sich zusammen und setzen sich in einem gemeinsamen für ein geeintes Europa ein. Das Lied ist eine Anspielung auf den Song « Do They Know It’s Christmas?». Die Botschaft des Liedes: «Zusammen sind wir stark».