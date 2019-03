Boeing will Software der 737 ändern

Boeing will nach dem Flugzeugabsturz vom Sonntag die Modernisierung einer möglicherweise fehlerhaften Software der 737-Max in den kommenden zehn Tagen abschliessen. (Themenbild) © KEYSTONE/AP/TED S. WARREN

Der Flugzeughersteller Boeing will die Modernisierung einer möglicherweise fehlerhaften Software an Bord der 737-Max in den kommenden zehn Tagen abschliessen. Ein Flugzeug dieses Typs ist am Sonntag in Äthiopien abgestürzt.