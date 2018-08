Börse in Istanbul erholt sich

In der Türkei-Krise gibt es erste Anzeichen für eine Entspannung, an der Börse und bei der Währung. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS

Die Aktienmärkte in der Türkei sind am Dienstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Der Leitindex in Istanbul legte rund zwei Prozent zu, nachdem er am Montag wegen der Währungskrise 2,4 Prozent verloren hatte.