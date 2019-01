Börsianer fürchten schwache Firmenbilanzen

Geht es mit den Kursen in den nächsten Wochen aufwärts? Zwei Börsenhändler an der New York Stock Exchange (Archivbild). © KEYSTONE/AP NY/RICHARD DREW

Nach den Kursturbulenzen zum Jahresende 2018 läuft der Börsenmotor in diesem Jahr bislang wieder rund. Seit Anfang Januar legten die Aktienmärkte in Frankfurt und New York jeweils rund fünf Prozent zu. Auch in Zürich gingen die Kurse wieder nach oben.