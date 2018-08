Spezialist im Kampf gegen die Uhr: Tom Bohli glückt an der Tour of Utah der Sprung auf das Podest © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Tom Bohli betreibt in den USA Werbung in eigener Sache. Der Schweizer Radprofi Tom Bohli schafft zum Auftakt der bis Sonntag andauernden Tour of Utah den Sprung aufs Podest.