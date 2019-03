Bollin mit WM-Limite – Rekorde durch Kost und Mamié

Thierry Bollin vom SK Bern beim Start © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Mit Thierry Bollin (50 m Rücken) empfiehlt sich an den Schweizer Meisterschaften in Uster bereits der achte Athlet über eine Einzel-Limite für die WM in Gwangju (21. bis 28. Juli) empfohlen.Bollin senkte über 50 m Rücken seine persönliche Bestzeit in zwei Schritten um zwei Zehntel.