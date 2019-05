Bolsonaro-Anhänger fordern Ende der «alten Politik»

Zehntausende Menschen gingen am Sonntag auch in São Paulo auf die Strasse, um den Präsidenten Jair Bolsonaro zu stützen. Dieser war zuletzt in Bedrängnis geraten. © KEYSTONE/EPA EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

In Brasilien sind zehntausende Anhänger des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro mit der Forderung nach Reformen auf die Strasse gegangen. Wie das Onlineportal G1 berichtete, demonstrierten Bolsonaros Anhänger am Sonntag in mehr als fünfzig Städten.