Bombardier-Doppelstockzug nach Stadt Genf benannt

SBB-Chef Andreas Meyer (l.) mit Mitgliedern der Stadt- und Kantonsregierung von Genf. © Keystone/PPR/MARTIAL TREZZINI

In Genf ist am Freitag ein neuer Bombardier-Doppelstockzug mit dem Namen der Stadt eingeweiht worden. Am Rande der Feier waren jedoch wie erwartet die Probleme bei der Inbetriebnahme des Pannenzugs das Hauptthema.SBB-Chef Andreas Meyer gab sich erneut optimistisch.